モデルの近藤千尋（36）が6日、自身のインスタグラムを更新。箱根での家族旅行ショットを披露した。「少し前に箱根に行ってきました」と報告。「ユネッサンからの天悠さんにお泊まりひーぼぉくんも久々にゆっくりできて幸せそうでした」とつづった。「そして天悠さんが素敵なプレートをご用意してくださりとても温かな気持ちになりました」と記し、「ご卒園ご入学おめでとうございます」と書かれたプレートの写真を