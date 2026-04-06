☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【4月】 ６日(月)90.03 ３日(金)94.49／660円高・5万3000円台回復 ２日(木)91.64／1276円安・5万2500円割れ １日(水)97.09／2675円高・5万3500円台回復 【3月】 31日(火)92.37／822円安・5万1500円割れ 30日(月)89.23／1487円安・5万2000円割れ 27日(金)99.10／230円安・5万3500円割れ 26日(木) 10