「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日正午現在で、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが「買い予想数上昇」で５位となっている。 ６日の東証プライム市場で、三菱ＵＦＪが続伸。２７～２８日には日銀金融政策決定会合が予定されており、市場では追加利上げがあるかが注目されている。３月１８～１９日の日銀会合では政策金利は据え置かれたが、３０日に発表された同会