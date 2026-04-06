「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日正午現在で、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



６日の東証プライム市場で、三菱ＵＦＪが続伸。２７～２８日には日銀金融政策決定会合が予定されており、市場では追加利上げがあるかが注目されている。３月１８～１９日の日銀会合では政策金利は据え置かれたが、３０日に発表された同会合における「主な意見」では利上げに前向きな見方も出され「タカ派的」内容だったとの声も出ている。６日の債券市場では、１０年債利回りは一時２．４１％と２７年ぶりの水準に上がった。金利上昇は利ざや拡大につながり、大手銀行にはプラス材料との見方も出るなか、三菱ＵＦＪに見直し買いも流入している様子だ。



出所：MINKABU PRESS