6日から「春の全国交通安全運動」が始まり、長野市では6日朝、出発式が行われました。県庁で行われた春の全国交通安全運動の出発式。県警の阿部文彦本部長は「日本一安全な信州が実現することを願う」とあいさつしました。また、交通安全運動推進アンバサダーにはタレントの峰竜太さんが委嘱され委嘱状とタスキが手渡されました。峰竜太さん「スピードは控えめ、車間距離はゆったりめ、心の余裕はたっぷりめで安全運転