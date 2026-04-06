阪神は6日、甲子園開幕ゲームとなる7日のヤクルト戦の始球式ゲストにシンガーソングライターのあいみょんが登場することを発表した。あいみょんは甲子園球場のある兵庫県西宮市出身。球団を通じて「私は甲子園球場のそばで育ち、音楽と出会い、音楽に憧れてきました。正真正銘の故郷です！甲子園球場での始球式、ほんまに憧れでした。地元民として誇りに思います。そして7月には、また甲子園球場で2日間のライブが決まっていま