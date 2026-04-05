日本テレビ系列のスポーツ番組『Going! Sports&News』が4日に公式X(@Going_SN)を更新し、女優の井桁弘恵さんがFIFAワールドカップSPキャスターに就任し、土曜の新メンバーとして加入することを報告した。6月に開幕するW杯で日本代表を全力応援する。同番組は併せて、日本のユニフォームを着た井桁さんの動画メッセージを投稿。ファンから「いげちゃんマジで可愛い!!」「めちゃくちゃ似合ってる!」「かわいすぎ」「人選完璧