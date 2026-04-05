「マジで可愛い!!」「めちゃくちゃ似合ってる!」人気女優の日本代表ユニフォーム姿に称賛集まる
日本テレビ系列のスポーツ番組『Going! Sports&News』が4日に公式X(@Going_SN)を更新し、女優の井桁弘恵さんがFIFAワールドカップSPキャスターに就任し、土曜の新メンバーとして加入することを報告した。6月に開幕するW杯で日本代表を全力応援する。
同番組は併せて、日本のユニフォームを着た井桁さんの動画メッセージを投稿。ファンから「いげちゃんマジで可愛い!!」「めちゃくちゃ似合ってる!」「かわいすぎ」「人選完璧」「おめでとうございます」「嬉しいなぁ〜 今からワクワクしてます!」「断然楽しみになりました!」といった声が上がった。
同番組は併せて、日本のユニフォームを着た井桁さんの動画メッセージを投稿。ファンから「いげちゃんマジで可愛い!!」「めちゃくちゃ似合ってる!」「かわいすぎ」「人選完璧」「おめでとうございます」「嬉しいなぁ〜 今からワクワクしてます!」「断然楽しみになりました!」といった声が上がった。
☆★━━━━━━━━━━━★☆— 『Going! Sports&News』毎週土日23:55〜OA (@Going_SN) April 4, 2026
土曜日Going!
新メンバー #井桁弘恵
☆★━━━━━━━━━━━★☆#FIFAワールドカップ ⚽️
SPキャスターに井桁弘恵さんが就任
土曜Going!に新メンバーとして加入!!
6月開幕 #サッカー W杯
一緒に #日本代表 を全力応援
今夜のGoing!で! pic.twitter.com/oKehMQEVQh