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土曜日Going!

新メンバー #井桁弘恵

☆★━━━━━━━━━━━★☆#FIFAワールドカップ ⚽️

SPキャスターに井桁弘恵さんが就任



土曜Going!に新メンバーとして加入!!



6月開幕 #サッカー W杯

一緒に #日本代表 を全力応援



今夜のGoing!で! pic.twitter.com/oKehMQEVQh