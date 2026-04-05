【マンガのラジオ supported by viviON】 毎週日曜18時頃～ 放送 【拡大画像へ】 viviONがスポンサーを務めるニッポン放送のポッドキャスト番組「マンガのラジオ supported by viviON」に「マンガ大賞2026」で大賞を受賞した「本なら売るほど」などを手掛ける児島青氏が出演する。 児島氏は4月5日から4月26日にかけて、全4回出演。同番組のパーソナリティ・吉田アナウンサ