ＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」でＷ主演を務める俳優の見上愛（２５）、上坂樹里（２０）が５日、栃木・宇都宮でのＢ１リーグ宇都宮−京都戦（ブレックスアリーナ宇都宮）を訪れ、ハーフタイムでトークイベントを開催した。バスケットボールの試合は初観戦という２人だが、両チーム一歩も譲らない前半の戦いに見上は「スゴい熱気で、気づいたら声を出していた。かっこよかった」と感激。上坂も「会場の熱気がスゴくて、たく