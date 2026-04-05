ＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」でＷ主演を務める俳優の見上愛（２５）、上坂樹里（２０）が５日、栃木・宇都宮でのＢ１リーグ宇都宮−京都戦（ブレックスアリーナ宇都宮）を訪れ、ハーフタイムでトークイベントを開催した。

バスケットボールの試合は初観戦という２人だが、両チーム一歩も譲らない前半の戦いに見上は「スゴい熱気で、気づいたら声を出していた。かっこよかった」と感激。上坂も「会場の熱気がスゴくて、たくさんパワーをいただきました」と喜んでいた。

ドラマのロケ地ともなった栃木県で、前日には大田原市でパブリックビューイング（ＰＶ）を行い、トークイベントを開催。７７９人が会場に集まり大盛況だったという。栃木で撮影のなかった上坂は初の訪問だったが「スゴくリフレッシュできた。今日、帰りたくないなと思って」という言葉に、会場から大きな拍手がわいた。

宇都宮と言えば餃子が有名。２人は、前日に餃子を堪能。上坂が「たらふくいただきました！」と話してはじける笑みを見せると、ＭＣも思わず「かわいい」と率直な感想を口にしていた。