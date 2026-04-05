【モデルプレス＝2026/04/05】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演した“Baby”ことユリア（鈴木ユリア）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】ヤンキー恋リア出演26歳、ほっそりウエストチラリ◆Baby、ウエストのぞくピンク×黒コーデユリアは袖に黒のファーがあしらわれたピンクのトップスに黒いパンツ