「ラヴ上等」Baby（ユリア）引き締まったウエストチラリ ピンク×黒コーデがお似合い【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演した“Baby”ことユリア（鈴木ユリア）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】ヤンキー恋リア出演26歳、ほっそりウエストチラリ
ユリアは袖に黒のファーがあしらわれたピンクのトップスに黒いパンツを合わせたピンク×黒のコーディネートを披露。トップスはサイドが短くなっているデザインで、引き締まったウエストをのぞかせた。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。Babyは“つーちゃん”こと塚原舜哉とカップル成立。ショーダンサー・あも（AMO）による水を使ったショーでその水がかかったことにキレて放った一言「水はヤベェだろ」も話題を呼んだ。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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◆Baby、ウエストのぞくピンク×黒コーデ
ユリアは袖に黒のファーがあしらわれたピンクのトップスに黒いパンツを合わせたピンク×黒のコーディネートを披露。トップスはサイドが短くなっているデザインで、引き締まったウエストをのぞかせた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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