【30MF ドゥロースケルトン】 4月11日 発売予定 価格：1,980円 【30MF ネクロスナイト】 4月11日 発売予定 価格：2,750円 「30MF ドゥロースケルトン」パッケージ画像 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MF ドゥロースケルトン」と「30MF ネクロスナイト」のパッケージ画像を公開した。 本製品は、B