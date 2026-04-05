【30MF ドゥロースケルトン】 4月11日 発売予定 価格：1,980円 【30MF ネクロスナイト】 4月11日 発売予定 価格：2,750円

「30MF ドゥロースケルトン」パッケージ画像

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MF ドゥロースケルトン」と「30MF ネクロスナイト」のパッケージ画像を公開した。

本製品は、BANDAI SPIRITSのファンタジープラモデル「30 MINUTES FANTASY（30MF）」より、骸骨のモンスター「ドゥロースケルトン」と、禍々しい呪詛の力を秘めた巨大な鎌を振るう死の騎士「ネクロスナイト」をプラモデルで表現したもの。

今回30MFの公式Xアカウント「30 MINUTES FANTASY公式SNS」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、「30MF ドゥロースケルトン」は瞳が赤く光り、禍々しさを感じるデザインとなっているほか、「30MF ネクロスナイト」は、武装に鎌を持ち、特徴的な装甲を纏った姿が描かれている。

「30MF ネクロスナイト」パッケージ画像

(C)BANDAI SPIRITS 2023