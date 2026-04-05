「30MF」より「30MF ドゥロースケルトン」と「30MF ネクロスナイト」のパッケージ画像初公開！4月11日発売予定
【30MF ドゥロースケルトン】 4月11日 発売予定 価格：1,980円 【30MF ネクロスナイト】 4月11日 発売予定 価格：2,750円
「30MF ドゥロースケルトン」パッケージ画像
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MF ドゥロースケルトン」と「30MF ネクロスナイト」のパッケージ画像を公開した。
本製品は、BANDAI SPIRITSのファンタジープラモデル「30 MINUTES FANTASY（30MF）」より、骸骨のモンスター「ドゥロースケルトン」と、禍々しい呪詛の力を秘めた巨大な鎌を振るう死の騎士「ネクロスナイト」をプラモデルで表現したもの。
今回30MFの公式Xアカウント「30 MINUTES FANTASY公式SNS」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、「30MF ドゥロースケルトン」は瞳が赤く光り、禍々しさを感じるデザインとなっているほか、「30MF ネクロスナイト」は、武装に鎌を持ち、特徴的な装甲を纏った姿が描かれている。
「30MF ネクロスナイト」パッケージ画像
【パッケージ画像公開】- 30 MINUTES FANTASY公式SNS (@30mfantasy) April 5, 2026
2026年4月11日(土)発売予定
30MF ドゥロースケルトン
▼詳細はこちらhttps://t.co/2nhceITtOH#30MF #30ML pic.twitter.com/aeqUlinBhK
【パッケージ画像公開】- 30 MINUTES FANTASY公式SNS (@30mfantasy) April 5, 2026
2026年4月11日(土)発売予定
30MF ネクロスナイト
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(C)BANDAI SPIRITS 2023