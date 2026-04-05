クロワデュノールが1番人気に応える中央競馬のG1・大阪杯は5日、阪神芝2000メートルで行われ、昨年のダービー馬クロワデュノール（牡4、斉藤崇）が制した。1→3→2番人気という堅い決着の中、激走した4着馬に注目が集まっている。1番人気に支持されたクロワデュノールが貫禄を見せてG1通算3勝目。メイショウタバル（牡5、石橋）が2着に逃げ粘り、3着にはダノンデサイル（牡5、安田）が入った。1→3→2番人気と本命サイドでの