臼井麗香にとって、“恒例行事”になりつつあるモデルの仕事。5日、京セラドーム大阪で行われた日本最大級のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（通称：関コレ）に、3回目の出演を果たした。【写真】これで3回目！浴衣姿でランウェイを歩く臼井麗香昨年3月には同イベントで、アスリートとして初のランウェイデビュー。同年8月には、『Chell7』（ちぇるなな）として臼井と菅沼菜々が出演し、女性アイ