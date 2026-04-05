ランウェイはもはや“恒例行事” 臼井麗香が関コレ3度目で魅せた浴衣姿
臼井麗香にとって、“恒例行事”になりつつあるモデルの仕事。5日、京セラドーム大阪で行われた日本最大級のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（通称：関コレ）に、3回目の出演を果たした。
【写真】これで3回目！ 浴衣姿でランウェイを歩く臼井麗香
昨年3月には同イベントで、アスリートとして初のランウェイデビュー。同年8月には、『Chell7』（ちぇるなな）として臼井と菅沼菜々が出演し、女性アイドルグループ『iLiFE!』（あいらいふ）とのスペシャルコラボも実現した。毎回演出が変わるなか、今年はプロを目指す妹・蘭世（らんぜ）とともにランウェイを歩く。まずはファッションブランド「sugar nine（シュガーナイン）」のステージに麗香が登場し、浴衣姿を披露した。モノトーンで魅せる、凛とした大人の花柄浴衣。アイドルやインフルエンサーも出演する中、“”関コレ経験者”らしく堂々たるランウェイを披露した。様々なポーズを決め、スイングのフィニッシュも飛び出した。今年1月にはYouTubeチャンネル「臼井家のふたり」を開設し、姉妹で活動の幅も広げている。関西を代表する一大イベントで、臼井姉妹がゴルフの魅力を力強く発信する。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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