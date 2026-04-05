日本ハム新庄剛志監督（54）が、5日放送のTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）にマンスリーゲストとして出演し、プロ野球選手になるまでのいきさつを語った。長崎県生まれ。その後福岡県へ移り、少年時代を過ごした。西日本短大付から89年ドラフト会議で、阪神から5位指名を受けて入団した。走攻守そろった万能ぶりだけでなく、派手なパフォーマンスも人気に。その後、メジャーにも挑戦し、メッツやジャイアンツでプ