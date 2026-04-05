日本ハム新庄剛志監督（54）が、5日放送のTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）にマンスリーゲストとして出演し、プロ野球選手になるまでのいきさつを語った。

長崎県生まれ。その後福岡県へ移り、少年時代を過ごした。西日本短大付から89年ドラフト会議で、阪神から5位指名を受けて入団した。走攻守そろった万能ぶりだけでなく、派手なパフォーマンスも人気に。その後、メジャーにも挑戦し、メッツやジャイアンツでプレーした。

小さいころから運動神経は抜群だったという。最初に興味を示したのは、長距離走だった。「野球は一番最後。一番最初、マラソンなの。マラソンが大好きで」。木村拓哉が「マラソンってさ、好きになるの難しくない？」と驚くと、新庄監督は「将来、瀬古になりたかったのよ」と答えた。

福岡で開催された福岡国際マラソンを現地で観戦したという。瀬古利彦が、イカンガーとのデッドヒートを制して優勝。新庄少年はそのレースに感銘を覚えたという。「俺、見に行ったのよ。その時の瀬古さんがかっこよすぎて。42キロずっと付いて行って、平和台競技場に入って、歓声を浴びて、150メートルでラストスパートで1位になるんだから」と振り返った。

「俺マラソン大会、ずっとまねしたもん。余裕なんだけど、1位って思いながら、最後のラストスパートで抜く。俺は瀬古さんになりたいってずっと思っていて。仮面ライダーじゃなかったのよ」

その後、サッカーもプレー。「俺、むちゃくちゃドリブル速くて、むちゃくちゃキック力あるよねって。ガン！って蹴った後に、キーパーが逃げるぐらいのキック力だったの」。それと同じタイミングで始めたのがソフトボールで、投手としてプレーした。

最終的にどのスポーツへ進むべきか、父に尋ねたという。「親父に“マラソン選手と野球選手とどっちがもうかる？”って聞いたら“野球たい”って言うから、じゃあ野球をしてみようかっていうのがきっかけかな」。父に川原へ連れて行かれ、石を投げてみると、天性の強肩ぶりを発揮。「小学校4年生ぐらいで90メートルくらい投げていたのよ、その石を。そしたら親父が“ありがとう。もうプロ野球選手”って思ったみたいで」。父はプロ野球選手になる夢を断念した経緯があり、新庄監督にその夢を託したのだという。