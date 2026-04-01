メンバー全員が兵役を終え、3年9ヶ月ぶりに新アルバム『ARIRANG』を発表した韓国の7人組グループ・BTSの新曲「SWIM」（3月20日配信開始）が、前週27位から26ランクアップし、登場2週目の26/4/6付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年3月23日〜29日）で今作初の1位を獲得した。BTSが同ランキングで1位を獲得するのは、22/6/27付「Yet To Come」以来、3年9ヶ月ぶり通算6作目。自身が持つ海外アーティスト歴代1