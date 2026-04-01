【オリコン】BTS「SWIM」で海外アーティスト歴代1位記録更新 サブスク解禁KAT-TUNは10曲が初ランクイン【ストリーミング上位動向】
メンバー全員が兵役を終え、3年9ヶ月ぶりに新アルバム『ARIRANG』を発表した韓国の7人組グループ・BTSの新曲「SWIM」（3月20日配信開始）が、前週27位から26ランクアップし、登場2週目の26/4/6付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年3月23日〜29日）で今作初の1位を獲得した。BTSが同ランキングで1位を獲得するのは、22/6/27付「Yet To Come」以来、3年9ヶ月ぶり通算6作目。自身が持つ海外アーティスト歴代1位の「ストリーミング通算1位獲得作品数」記録を自ら塗り替え、数々の記録を持つ人気グループが復帰作でも貫禄を見せつけた。
【グラフ】BTSが急上昇 サブスク解禁KAT-TUNが初登場
アルバムタイトル曲「SWIM」の週間再生数は、前週の約3.1倍となる1030.1万回を記録。同曲を筆頭に、15位（前週98位）に「Body to Body」、29位（前週165位）に「Hooligan」、33位（前週183位）に「FYA」、41位（前週221位）に「2.0」、42位（前週192位）に「Aliens」、50位（前週327位）に「NORMAL」と7曲がTOP50入り。アルバム収録曲14曲すべてが前週比2倍以上の週間再生数を記録してTOP100入りするなど、後述するTOP500総再生数でも急騰した。
前週に自身初の週間ストリーミングランキング1位を獲得したM!LKは、TOP3のうち2曲を占めた。2位（前週1位）の「爆裂愛してる」（週間再生数906.9万回／前週比1.8％減）は6週連続TOP3、7週連続TOP5をキープ。累積再生数を6132.9万回に伸ばした。3位（前週5位）の「好きすぎて滅！」（週間再生数843.4万回／前週比7.0％増）は登場22週目で通算18回目のTOP5入り。自身最多の累積再生数を1億5997.9万回とした。
4位（前週3位）は米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数830.4万回／前週比1.9％増）。25/9/29付の初登場から27週連続でキープしていた連続TOP3（24週連続1位を含む）記録は途切れたものの、28週連続TOP5を堅持。累積再生数を4億4003.4万回に伸ばした。
Mrs. GREEN APPLEは当週も2曲がTOP10入りした。5位（前週6位）の「lulu.」（週間再生数707.4万回／前週比0.5％増）は1/26付の初登場から11週連続でTOP10を維持。累積再生数は1億431.2億回に達し、自身が持つ歴代1位記録「アーティスト別1億回再生突破作品数」を32作とした（詳細は後述）。8位（前週7位）の「ライラック」（週間再生数605.4万回／前週比3.0％増）は、登場103週目（約1年11ヶ月）で通算101週のTOP10入り。自身が持つ歴代1位記録の「通算TOP10入り週数」を更新し、累積再生数は9億2653.4万回となった。
6位（前週2位）はBE:FIRSTの新曲「BE:FIRST ALL DAY」（週間再生数628.4万回／前週比24.4％減）。「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言するHIP HOPナンバーの累積再生数は1459.5万回となった。
7位（前週9位）はKing Gnu「AIZO」（週間再生数613.8万回／前週比10.3％増）。11週連続でTOP10をキープし、累積再生数は8902.7万回となった。
9位（前週4位）は嵐の5年ぶりとなる新曲「Five」（週間再生数605.2万回／前週比25.3％減）。初登場から2週連続1位を含め、4週連続でTOP10をキープした。ラストツアー中の嵐は、次回の集計対象となる4月1日・2日に東京ドーム公演を行う。
10位（前週8位）はHANAの「Blue Jeans」（週間再生数564.6万回／前週比1.5％減）は、25/7/28付の初登場から37週連続でTOP10（9週連続1位を含む）をキープ。累積再生数を2億9237.3万回に伸ばした。
■解散したKAT-TUNがサブスク解禁で初登場 最上位は「Real Face」
アーティスト別TOP500週間総再生数は今週もMrs. GREEN APPLEが不動の1位。29曲（前週比−1）がランクイン、総再生数は6267.4万回（前週比0.1％増）と4週連続6200万回台で安定している。
週間総再生数2位にはBTSが前週8位から急上昇。前出のとおり、3年9ヶ月ぶりの新アルバム収録曲全14曲をはじめ、計18曲（前週比＋1）がランクイン。総再生数は前週比2.5倍の4725.2万回に急伸した。
3位（前週3位）のHANAは、新曲「Bad Girl」（3月27日配信開始）が48位に初登場したことなどにより、ランクイン数14曲（前週比＋2）、総再生数4065.2万回（前週比6.0％増）と、ともに増加した。
4位（前週2位）のback numberはランクイン数23曲（前週比±0）、総再生数は3808.6万回（前週比2.1％減）。5位（前週5位）の米津玄師はランクイン数14曲（前週比±0）、総再生数は2480.6万回（前週比3.2％増）だった。
13位（前週23位）には、2年5ヶ月ぶり通算22枚目のオリジナルアルバム『産声』（3月25日発売）をリリースしたMr.Childrenが急上昇。ランクイン数は前週比4曲増の計11曲、総再生数は前週比1.7倍強の1316.3万回（前週比75.1％増）に急伸した。
15位には昨年解散したKAT-TUNが初登場。デビュー20周年記念日にあたる3月22日に全楽曲312曲（シングル29作品、アルバム13作品）をサブスク解禁したことに伴い、デビュー曲で代表曲の「Real Face」の69位を筆頭に10曲がランクイン。総再生数は1141.7万回をマークした。
■乃木坂46新曲が12位に初登場 初の週間再生数500万回突破
乃木坂46の41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」（3月22日配信開始）が、当週の初登場最上位となる12位に初ランクインした。週間再生数は518.4万回。乃木坂46の楽曲が週間再生数500万回を突破するのは初となった。
4月8日に発売されるCDシングルに先駆けて配信リリースされた表題曲のセンターは、5期生の池田瑛紗（いけだ・てれさ）が務めている。
■back number「花束」 通算4作目の累積5億回突破
back number「花束」（2018年11月29日配信開始）の累積再生数が5億199.5万回に達した。累積5億回突破は、「水平線」「高嶺の花子さん」「ハッピーエンド」に続き、通算4作目となった。
同曲は2011年6月22日に2ndシングルとしてリリースされたラブソング。現在放送中のユニバーサル ミュージック「#春うたベスト50」キャンペーン第3弾CM「兄弟物語『解放』編」に、「水平線」とともに使用されている。
■Mrs. GREEN APPLE「ロマンチシズム」累積4億回超え 歴代1位記録更新
Mrs. GREEN APPLE「ロマンチシズム」（2019年3月15日配信開始）の累積再生数が4億20.2万回に達した。累積4億回突破は「青と夏」「ダンスホール」「インフェルノ」「点描の唄（feat.井上苑子）」「ケセラセラ」「Soranji」「ライラック」「僕のこと」「Magic」に続き、通算10作目。自身の持つ歴代1位記録「アーティスト別4億回再生突破作品数」を10作に更新した。
本作は2019年に放送された「資生堂SEA BREEZE」のCMソングとして、大森元貴（Vo／Gt）が書き下ろした。
■米津玄師「Plazma」累積再生数2億回突破 通算9作目
米津玄師「Plazma」（2025年1月20日配信開始）の累積再生数が2億34.6万回に達した。累積2億回突破は「感電」「Lemon」「KICK BACK」「さよーならまたいつか！」「アイネクライネ」「ピースサイン」「馬と鹿」「IRIS OUT」に次ぎ、通算9作目となった。
同曲は2025年4月期放送のTVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の主題歌として、米津が書き下ろし。「第58回オリコン年間ランキング2025」作品別売上数部門の「デジタルシングル（単曲）ランキング」では1位に輝いた。
■BUMP OF CHICKEN「ray」累積1億回突破 超かぐや姫！Verも話題
BUMP OF CHICKEN「ray」（2019年6月28日配信開始）の累積再生数が1億41.7万回に達した。累積1億回突破は「天体観測」「アカシア」「SOUVENIR」「クロノスタシス」に続き、通算5作目となった。
同曲は、2014年3月12日発売のアルバム『RAY』のタイトル曲。アルバムの同日には、初音ミクとコラボレーションした「ray feat. HATSUNE MIKU」を配信限定シングルとしてリリースした。最近では、TAKU INOUEがサウンドアレンジを手がけた「ray 超かぐや姫！Version」が、Netflix配信アニメ映画『超かぐや姫！』のエンディングテーマとなり、話題を集めている。
■Mrs. GREEN APPLE 2作同時累積1億回突破 「lulu.」は今年度配信作品初
Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」（2025年9月28日配信開始）と「lulu.」（2026年1月12日配信開始）の累積再生数が、2作同時に1億回を突破した。累積再生数1億回突破作品数は通算31・32作目となり、自身が持つ歴代1位記録「アーティスト別1億回再生突破作品数」を塗り替えた。
Mrs. GREEN APPLEのフェーズ2を締めくくり、昨年大みそかの『NHK紅白歌合戦』の大トリで歌唱した「GOOD DAY」の累積再生数は1億232.0万回。そして、今年1月1日に開幕したフェーズ3第1弾の楽曲「lulu.」の累積再生数は1億431.2万回となった。
[IMG12:Mrs. GREEN APPLE「lulu.」
（権利元：ユニバーサル ミュージック／2026年1月12日配信開始）]
「lulu.」は登場11週目で累積1億回超えを達成。2026年度配信開始作品では初の1億回突破となった。Mrs. GREEN APPLE作品では「ライラック」（登場10週で達成）に次ぎ、「クスシキ」と並んで自身2位タイのスピードで達成した。
■HANA「My Body」通算7作目の累積再生数1億回超え
HANA「My Body」（2025年10月13日配信開始）の累積再生数が1億61.2万回に達した。累積1億回突破は「ROSE」「Drop」「Blue Jeans」「Burning Flower」「Tiger」「BAD LOVE」に続き、通算7作目。自身が国内女性グループ歴代1位記録を持つ「アーティスト別1億回再生突破作品数」を自ら更新した。
同曲は、大塚製薬「ボディメンテ「THE DAY. 花と根」篇」CMソング。“いつでも忘れてはいけないことは、自分の体は自分のものだということ”というメッセージが込められ、作詞にはメンバーのMOMOKAが参加した。
アルバムタイトル曲「SWIM」の週間再生数は、前週の約3.1倍となる1030.1万回を記録。同曲を筆頭に、15位（前週98位）に「Body to Body」、29位（前週165位）に「Hooligan」、33位（前週183位）に「FYA」、41位（前週221位）に「2.0」、42位（前週192位）に「Aliens」、50位（前週327位）に「NORMAL」と7曲がTOP50入り。アルバム収録曲14曲すべてが前週比2倍以上の週間再生数を記録してTOP100入りするなど、後述するTOP500総再生数でも急騰した。
前週に自身初の週間ストリーミングランキング1位を獲得したM!LKは、TOP3のうち2曲を占めた。2位（前週1位）の「爆裂愛してる」（週間再生数906.9万回／前週比1.8％減）は6週連続TOP3、7週連続TOP5をキープ。累積再生数を6132.9万回に伸ばした。3位（前週5位）の「好きすぎて滅！」（週間再生数843.4万回／前週比7.0％増）は登場22週目で通算18回目のTOP5入り。自身最多の累積再生数を1億5997.9万回とした。
4位（前週3位）は米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数830.4万回／前週比1.9％増）。25/9/29付の初登場から27週連続でキープしていた連続TOP3（24週連続1位を含む）記録は途切れたものの、28週連続TOP5を堅持。累積再生数を4億4003.4万回に伸ばした。
Mrs. GREEN APPLEは当週も2曲がTOP10入りした。5位（前週6位）の「lulu.」（週間再生数707.4万回／前週比0.5％増）は1/26付の初登場から11週連続でTOP10を維持。累積再生数は1億431.2億回に達し、自身が持つ歴代1位記録「アーティスト別1億回再生突破作品数」を32作とした（詳細は後述）。8位（前週7位）の「ライラック」（週間再生数605.4万回／前週比3.0％増）は、登場103週目（約1年11ヶ月）で通算101週のTOP10入り。自身が持つ歴代1位記録の「通算TOP10入り週数」を更新し、累積再生数は9億2653.4万回となった。
6位（前週2位）はBE:FIRSTの新曲「BE:FIRST ALL DAY」（週間再生数628.4万回／前週比24.4％減）。「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言するHIP HOPナンバーの累積再生数は1459.5万回となった。
7位（前週9位）はKing Gnu「AIZO」（週間再生数613.8万回／前週比10.3％増）。11週連続でTOP10をキープし、累積再生数は8902.7万回となった。
9位（前週4位）は嵐の5年ぶりとなる新曲「Five」（週間再生数605.2万回／前週比25.3％減）。初登場から2週連続1位を含め、4週連続でTOP10をキープした。ラストツアー中の嵐は、次回の集計対象となる4月1日・2日に東京ドーム公演を行う。
10位（前週8位）はHANAの「Blue Jeans」（週間再生数564.6万回／前週比1.5％減）は、25/7/28付の初登場から37週連続でTOP10（9週連続1位を含む）をキープ。累積再生数を2億9237.3万回に伸ばした。
■解散したKAT-TUNがサブスク解禁で初登場 最上位は「Real Face」
アーティスト別TOP500週間総再生数は今週もMrs. GREEN APPLEが不動の1位。29曲（前週比−1）がランクイン、総再生数は6267.4万回（前週比0.1％増）と4週連続6200万回台で安定している。
週間総再生数2位にはBTSが前週8位から急上昇。前出のとおり、3年9ヶ月ぶりの新アルバム収録曲全14曲をはじめ、計18曲（前週比＋1）がランクイン。総再生数は前週比2.5倍の4725.2万回に急伸した。
3位（前週3位）のHANAは、新曲「Bad Girl」（3月27日配信開始）が48位に初登場したことなどにより、ランクイン数14曲（前週比＋2）、総再生数4065.2万回（前週比6.0％増）と、ともに増加した。
4位（前週2位）のback numberはランクイン数23曲（前週比±0）、総再生数は3808.6万回（前週比2.1％減）。5位（前週5位）の米津玄師はランクイン数14曲（前週比±0）、総再生数は2480.6万回（前週比3.2％増）だった。
13位（前週23位）には、2年5ヶ月ぶり通算22枚目のオリジナルアルバム『産声』（3月25日発売）をリリースしたMr.Childrenが急上昇。ランクイン数は前週比4曲増の計11曲、総再生数は前週比1.7倍強の1316.3万回（前週比75.1％増）に急伸した。
15位には昨年解散したKAT-TUNが初登場。デビュー20周年記念日にあたる3月22日に全楽曲312曲（シングル29作品、アルバム13作品）をサブスク解禁したことに伴い、デビュー曲で代表曲の「Real Face」の69位を筆頭に10曲がランクイン。総再生数は1141.7万回をマークした。
■乃木坂46新曲が12位に初登場 初の週間再生数500万回突破
乃木坂46の41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」（3月22日配信開始）が、当週の初登場最上位となる12位に初ランクインした。週間再生数は518.4万回。乃木坂46の楽曲が週間再生数500万回を突破するのは初となった。
4月8日に発売されるCDシングルに先駆けて配信リリースされた表題曲のセンターは、5期生の池田瑛紗（いけだ・てれさ）が務めている。
■back number「花束」 通算4作目の累積5億回突破
back number「花束」（2018年11月29日配信開始）の累積再生数が5億199.5万回に達した。累積5億回突破は、「水平線」「高嶺の花子さん」「ハッピーエンド」に続き、通算4作目となった。
同曲は2011年6月22日に2ndシングルとしてリリースされたラブソング。現在放送中のユニバーサル ミュージック「#春うたベスト50」キャンペーン第3弾CM「兄弟物語『解放』編」に、「水平線」とともに使用されている。
■Mrs. GREEN APPLE「ロマンチシズム」累積4億回超え 歴代1位記録更新
Mrs. GREEN APPLE「ロマンチシズム」（2019年3月15日配信開始）の累積再生数が4億20.2万回に達した。累積4億回突破は「青と夏」「ダンスホール」「インフェルノ」「点描の唄（feat.井上苑子）」「ケセラセラ」「Soranji」「ライラック」「僕のこと」「Magic」に続き、通算10作目。自身の持つ歴代1位記録「アーティスト別4億回再生突破作品数」を10作に更新した。
本作は2019年に放送された「資生堂SEA BREEZE」のCMソングとして、大森元貴（Vo／Gt）が書き下ろした。
■米津玄師「Plazma」累積再生数2億回突破 通算9作目
米津玄師「Plazma」（2025年1月20日配信開始）の累積再生数が2億34.6万回に達した。累積2億回突破は「感電」「Lemon」「KICK BACK」「さよーならまたいつか！」「アイネクライネ」「ピースサイン」「馬と鹿」「IRIS OUT」に次ぎ、通算9作目となった。
同曲は2025年4月期放送のTVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の主題歌として、米津が書き下ろし。「第58回オリコン年間ランキング2025」作品別売上数部門の「デジタルシングル（単曲）ランキング」では1位に輝いた。
■BUMP OF CHICKEN「ray」累積1億回突破 超かぐや姫！Verも話題
BUMP OF CHICKEN「ray」（2019年6月28日配信開始）の累積再生数が1億41.7万回に達した。累積1億回突破は「天体観測」「アカシア」「SOUVENIR」「クロノスタシス」に続き、通算5作目となった。
同曲は、2014年3月12日発売のアルバム『RAY』のタイトル曲。アルバムの同日には、初音ミクとコラボレーションした「ray feat. HATSUNE MIKU」を配信限定シングルとしてリリースした。最近では、TAKU INOUEがサウンドアレンジを手がけた「ray 超かぐや姫！Version」が、Netflix配信アニメ映画『超かぐや姫！』のエンディングテーマとなり、話題を集めている。
■Mrs. GREEN APPLE 2作同時累積1億回突破 「lulu.」は今年度配信作品初
Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」（2025年9月28日配信開始）と「lulu.」（2026年1月12日配信開始）の累積再生数が、2作同時に1億回を突破した。累積再生数1億回突破作品数は通算31・32作目となり、自身が持つ歴代1位記録「アーティスト別1億回再生突破作品数」を塗り替えた。
Mrs. GREEN APPLEのフェーズ2を締めくくり、昨年大みそかの『NHK紅白歌合戦』の大トリで歌唱した「GOOD DAY」の累積再生数は1億232.0万回。そして、今年1月1日に開幕したフェーズ3第1弾の楽曲「lulu.」の累積再生数は1億431.2万回となった。
[IMG12:Mrs. GREEN APPLE「lulu.」
（権利元：ユニバーサル ミュージック／2026年1月12日配信開始）]
「lulu.」は登場11週目で累積1億回超えを達成。2026年度配信開始作品では初の1億回突破となった。Mrs. GREEN APPLE作品では「ライラック」（登場10週で達成）に次ぎ、「クスシキ」と並んで自身2位タイのスピードで達成した。
■HANA「My Body」通算7作目の累積再生数1億回超え
HANA「My Body」（2025年10月13日配信開始）の累積再生数が1億61.2万回に達した。累積1億回突破は「ROSE」「Drop」「Blue Jeans」「Burning Flower」「Tiger」「BAD LOVE」に続き、通算7作目。自身が国内女性グループ歴代1位記録を持つ「アーティスト別1億回再生突破作品数」を自ら更新した。
同曲は、大塚製薬「ボディメンテ「THE DAY. 花と根」篇」CMソング。“いつでも忘れてはいけないことは、自分の体は自分のものだということ”というメッセージが込められ、作詞にはメンバーのMOMOKAが参加した。