歌手の美川憲一（79）が1日放送のフジテレビ系「ノンストップ!」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。今後の活動について語った。美川は昨年9月に「洞不全症候群」と診断されてペースメーカーの装着手術を実施。同11月にはパーキンソン病であることを公表した。1カ月半に及ぶ入院生活を経て退院。同12月に都内で会見を行い、元気な姿を披露して、ものまねタレントのコロッケとのジョイントコンサートも開催した。「今はコロッケと