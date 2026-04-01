三井不動産レジデンシャル、日本オリンピック委員会、味の素は3月20日、スピードスケートの森重航選手を招いた「勝ち飯」トークショーを、三井ショッピングパークららテラスHARUMI FLAG内のTEAM JAPAN 2020 VILLAGEで開催した。森重航選手「勝ち飯」トークショー同イベントは湾岸エリアの活性化を目的とした「WANGAN ACTION」プロジェクトの一環で、約30名の親子らが参加した。トークショーで森重選手は、ミラノ・コルティナ2026