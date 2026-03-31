【リオデジャネイロ＝大月美佳】キューバ国営プレンサ・ラティーナ通信によると、原油約１０万トンを積載したロシアのタンカーが３月３０日、キューバの首都ハバナ近郊の港に到着した。ロシアが派遣したもので、１月から事実上の石油禁輸措置をキューバに科す米国が、「人道支援」として入港を容認した。ロシアのドミトリー・ペスコフ大統領報道官は３０日、露タンカーの到着について「傍観せずにキューバの友人へ必要な支援を