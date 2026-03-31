草津温泉の玄関口として親しまれている「草津温泉バスターミナル」で、乗車券の窓口販売が３月３１日に最終日を迎えました。 群馬県草津町の草津温泉バスターミナルです。ＪＲ吾妻線の長野原草津口駅のほか、首都圏や長野県に向かうバスが行き交い、約６０年前の開業当時の名称、「草津温泉駅」としても知られています。 窓口には、ＪＲの「みどりの窓口」と同じ端末が設置され、現在では、バスターミナルで唯