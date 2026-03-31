草津温泉の玄関口として親しまれている「草津温泉バスターミナル」で、乗車券の窓口販売が３月３１日に最終日を迎えました。

群馬県草津町の草津温泉バスターミナルです。ＪＲ吾妻線の長野原草津口駅のほか、首都圏や長野県に向かうバスが行き交い、約６０年前の開業当時の名称、「草津温泉駅」としても知られています。

窓口には、ＪＲの「みどりの窓口」と同じ端末が設置され、現在では、バスターミナルで唯一、全国のＪＲの乗車券を購入することができました。しかし、ネット予約やキャッシュレス決済の普及を受け、３月３１日で窓口の販売を終了することになりました。

最終日の３１日も、観光客が次々と切符を買い求めていました。

「上野まで行こうかと思っていました。（鉄道とバスが）いっぺんに済んで手軽で良いですよね。初めて使ったんですけど助かりました。今のままが良いのかなと思いつつ、しょうがないのかなと。」（観光客・インタ）

切符には「草津温泉駅」と印字されることから、最後の記念にと、滋賀県にある草津駅・南草津駅間の切符を買い求める鉄道ファンの姿も見られました。

「ネットでこの切符が流行っているのを見たので、地元が関西なのでやってみたくてやってみました。効率化で仕方ないのかなというところがありますけれど、切符がほしい人がなかにはいると思うので、残ってほしいというのが本心ですね。」（鉄道ファン・インタ）

窓口のスタッフにも特別な思いがありました。４８年間、販売を担当してきた堀江章さん（６６）です。

「時代の流れと言いますか、チケットレスの時代になっているので、こういうアナログ的なものはどうしても伸び悩むというか、そういうことで本当に寂しいですね。自分もこの世界が好きでしたから、好きな気持ちが勝ってなんとかここまでできたのかなと思います。心地よくお客さんに草津から帰っていただくという、そういう気持ちで今までやらせてもらいましたので、それが最後まで達成できれば良いのかなと思います。」（堀江章さん・インタ）

窓口の販売は３月３１日午後５時半で終了し、４月１日からは、自動券売機でバスの乗車券のみの販売となります。