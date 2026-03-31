1児の母である真野恵里菜さんが「無印良品週間、購入品紹介！」というタイトルでブログを更新。真野さんが【無印良品】で購入したという食品や生活雑貨を紹介してくれました。この記事では、その中から真野さんが購入した食品をピックアップ。【関連】真野恵里菜がリピ買い♪【無印良品】お気に入りパスタソース「もう何回も買ってます真野さんが「よく飲んでいるゼリー！」と紹介した商品がこちら。■梅ゼリー 鉄分入り無印良品 /