『なにわ皇子』『るたこじ』の復活旧ジャニーズファンにとって、３月24日はまさに夢のような１日だった――。５月の閉館が決まっている大阪松竹座（３月31日に一転、存続が決定）に、ゆかりのある関西ジュニアOBと現役生の92人が集結。『ほんまおおきに大阪松竹座〜WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ! 卒業式。〜』と、舌を噛みそうになる