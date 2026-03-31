手取りは新卒とほぼ同じ、なのに飲み会代は2,000円高い。「初任給バブル」の裏で、「給与逆転」と「昭和の飲み会ルール」の板挟みにあっている30代中堅社員のTさん（32歳）。残業代を含めれば後輩より手取りが少ない月もあるのに、なぜ先輩というだけで多額の自腹を切らないといけないのか。理不尽な格差に絶望する30代男性の事例を紹介します。「後輩より手取りが少ない？」初任給バブルの裏で嘆く中堅社員「えっ、29万円？俺、