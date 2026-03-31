2025年度の九州沖縄地区の建設業で最大規模（株）占部組（春日市）は３月３１日までに事業を停止し、福岡地裁への破産申請を管納啓文弁護士（弁護士法人みらい法律事務所、福岡市中央区警固１−１２−１１）ほか５名に一任した。負債総額は４９億９４１４万円（２０２５年８月期末時点）。１９３３年１月、建設業を目的に「占部組」の屋号で個人創業。創業以来、宗像地区（宗像市、福津市、旧津屋崎町）に受注基盤を築き、