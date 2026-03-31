“聖地”ウェンブリー・スタジアムでの一戦、日本代表のCB谷口彰悟（34歳）は「（ワールドカップ）本番を想定し、今持っているものを全て出すつもりで戦いたい」と意気込みを述べた。このCB曰く「失点ゼロの時間帯をとにかく長くする」。個々の能力、インテンシティも高い相手にある程度押し込まれる展開は「想定内」。とはいえ、守備一辺倒にならず、いかにボールの保持時間を増やせるかが失点のリスクを減らす意味でも重要だ