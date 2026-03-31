「自分も一番こだわっている」谷口彰悟が明かす“無失点の鍵”、ケイン擁するイングランドをどう抑える？【日本代表】
“聖地”ウェンブリー・スタジアムでの一戦、日本代表のCB谷口彰悟（34歳）は「（ワールドカップ）本番を想定し、今持っているものを全て出すつもりで戦いたい」と意気込みを述べた。
このCB曰く「失点ゼロの時間帯をとにかく長くする」。個々の能力、インテンシティも高い相手にある程度押し込まれる展開は「想定内」。とはいえ、守備一辺倒にならず、いかにボールの保持時間を増やせるかが失点のリスクを減らす意味でも重要だ。
勝利を掴むためには「プレッシャーを見極めるというか、感じすぎないこと」だと谷口は言う。
「このスタジアム、この相手でスピーディなプレッシャーを受けた時にどこまでやれるか。空いているところはどこなのか、そういう判断もしていかないといけない」
イングランド戦で何より気をつけたのはセットプレー。谷口も「そこは自分も一番こだわっている」と明かした。
「守る時間帯が増えてラインがズルズル下がると、簡単にコーナーキックとか、ゴールエリアに近いところでのファウルが増えます。なので、できるだけ自分たちのゴールから遠ざける。ブロックを組む位置はすごくこだわってやらないといけない」
イングランド代表の中心軸はCFながら中盤に下がってゲームメイクもするケインだが、この９番に意識を向けすぎると他の選手をフリーにしてしまう恐れがある。谷口は言う。
「ケインだけじゃなく、彼が引き出したあとのスペースを他の選手が絶対に狙ってくるので。彼の動きにつられすぎないようにしたいです」
ワールドカップに向け、守備の練度を確かめる貴重な機会になる。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
このCB曰く「失点ゼロの時間帯をとにかく長くする」。個々の能力、インテンシティも高い相手にある程度押し込まれる展開は「想定内」。とはいえ、守備一辺倒にならず、いかにボールの保持時間を増やせるかが失点のリスクを減らす意味でも重要だ。
「このスタジアム、この相手でスピーディなプレッシャーを受けた時にどこまでやれるか。空いているところはどこなのか、そういう判断もしていかないといけない」
イングランド戦で何より気をつけたのはセットプレー。谷口も「そこは自分も一番こだわっている」と明かした。
「守る時間帯が増えてラインがズルズル下がると、簡単にコーナーキックとか、ゴールエリアに近いところでのファウルが増えます。なので、できるだけ自分たちのゴールから遠ざける。ブロックを組む位置はすごくこだわってやらないといけない」
イングランド代表の中心軸はCFながら中盤に下がってゲームメイクもするケインだが、この９番に意識を向けすぎると他の選手をフリーにしてしまう恐れがある。谷口は言う。
「ケインだけじゃなく、彼が引き出したあとのスペースを他の選手が絶対に狙ってくるので。彼の動きにつられすぎないようにしたいです」
ワールドカップに向け、守備の練度を確かめる貴重な機会になる。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
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