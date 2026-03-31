イーロン・マスク氏は30日、自身のXへの投稿で、AI「Grok」が他言語のポストを自動翻訳し、レコメンドする機能が本格的に稼働し始めたことを明らかにした。ブラウザ版やiOSアプリ、Androidアプリのいずれでも、他言語の投稿が自動翻訳され、「おすすめ」タブに表示される仕組みが導入された。 マスク氏は、「Grokが他言語のポストを自動的に翻訳し、レコメンドする機能が機能し始めている」と投稿。これまではユ