イーロン・マスク氏は30日、自身のXへの投稿で、AI「Grok」が他言語のポストを自動翻訳し、レコメンドする機能が本格的に稼働し始めたことを明らかにした。ブラウザ版やiOSアプリ、Androidアプリのいずれでも、他言語の投稿が自動翻訳され、「おすすめ」タブに表示される仕組みが導入された。

マスク氏は、「Grokが他言語のポストを自動的に翻訳し、レコメンドする機能が機能し始めている」と投稿。これまではユーザーが個別に翻訳ボタンを押す必要があったが、今回の機能により、興味関心に基づいた多言語の投稿が「おすすめ」タブに表示されるようになる。

Grok automatically translating and recommending 𝕏 posts from other languages is starting to work - Elon Musk (@elonmusk) March 29, 2026

実際にX上では、日本と米国のユーザーがこの機能を通じてやり取りを行う様子などが確認されている。Xのプロダクト開発責任者であるニキータ・ビア氏は「歴史上最大の文化交流が始まった」と反応した。

The largest cultural exchange in history just dropped. - Nikita Bier (@nikitabier) March 29, 2026

翻訳機能は2025年7月にGrokによる翻訳へと変更され、その後、自動翻訳機能のテスト運用が実施されてきた。今回の本格稼働は、これらのテストを経て正式提供に至ったもの。

なお、自動翻訳機能をオフにする場合は、「原文を表示」の右側に表示される歯車アイコンから設定できる。