Campanella（カンパネルラ）が、6月28日（日）に渋谷・WWW Xでワンマンライブ「WWW presents Campanella Oneman live “Optimistic”」を開催することを発表した。今年2月に5年ぶりとなるニューアルバム『Celosia』をリリースし、現在は同作を携えたツアーを開催中のCampanella。今回のワンマンライブは、その流れの中で行われる公演となる。なお、チケット先行受付もスタートしている。Campanella - TYRON Freestyle (Prod by sho