Campanella、ワンマンライブ「Optimistic」を6月28日に渋谷・WWW Xで開催
Campanella（カンパネルラ）が、6月28日（日）に渋谷・WWW Xでワンマンライブ「WWW presents Campanella Oneman live “Optimistic”」を開催することを発表した。
今年2月に5年ぶりとなるニューアルバム『Celosia』をリリースし、現在は同作を携えたツアーを開催中のCampanella。今回のワンマンライブは、その流れの中で行われる公演となる。なお、チケット先行受付もスタートしている。
Campanella - TYRON Freestyle (Prod by shobbieconz)【Official Music Video】
【ライブ情報】
日程：2026年6月28日(日)タイトル：WWW presents Campanella Oneman live “Optimistic”会場：WWW X出演：Campanella時間：OPEN 17:00 / START 18:00前売り \4,500 / 当日 \5,000 (税込 / ドリンク代別 / オールスタンディング)
チケット先行受付(抽選制)3月29日(日) 正午12:00〜 4月12日(日) 23:59e+ https://eplus.jp/optimistic260628/
一般発売2026年4月25日(土) 10:00e+ https://eplus.jp/optimistic260628/
INFO：WWW X 03-5458-7688
公演詳細：https://www-shibuya.jp/schedule/019681.php
【リリース情報】
Campanella『Celosia』リリース日：2026年2月18日(水)レーベル：MADE DAY MAIDER / AWDR/LR2フォーマット：DIGITALLINK：https://campanella.lnk.to/Celosia
[TRACK LIST]1. De la waya (Prod by Ramza)2. 2001 (Prod by shobbieconz)3. Monarch feat. C.O.S.A. (Prod by shobbieconz)4. concent feat. 鎮座DOPENESS (Prod by shobbieconz)5. dojo (Prod by shobbieconz)6. SOFT feat. 仙人掌 (Prod by Ramza)7. TYRON Freestyle (Prod by shobbieconz)8. moyai (Prod by Free Babyronia)9. Hero feat. Daichi Yamamoto (Prod by shobbieconz)10. Celosia (Prod by shobbieconz)11. HANABI (Prod by shobbieconz)12. fevrier 9th (Prod by TAIHEI)13. Bollard feat. STUTS Band (Prod by STUTS Band)14. supaflat feat. KID FRESINO (Prod by Ramza)