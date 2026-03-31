【モデルプレス＝2026/03/31】モデルのとうあが3月30日、自身のInstagramを更新。イベントの衣装姿を公開し、話題になっている。【写真】23歳YouTuber「脚のラインが美しすぎる」ミニスカ×透けタイツ姿◆とうあ、ミニスカ衣装姿披露とうあは「Slay Days Vol.1 inTokyo YouTube5周年イベントありがとうございました」とつづり、イベント衣装姿を披露。ジャケットにゴージャスなチェーンベルトを巻き、スパンコールのミニスカート姿