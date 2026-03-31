とうあ、ミニスカ×透け感タイツ姿で魅了「圧倒的オーラ」「脚のラインが美しすぎる」
【モデルプレス＝2026/03/31】モデルのとうあが3月30日、自身のInstagramを更新。イベントの衣装姿を公開し、話題になっている。
【写真】23歳YouTuber「脚のラインが美しすぎる」ミニスカ×透けタイツ姿
とうあは「Slay Days Vol.1 inTokyo YouTube5周年イベントありがとうございました」とつづり、イベント衣装姿を披露。ジャケットにゴージャスなチェーンベルトを巻き、スパンコールのミニスカート姿で、透け感のあるタイツを履いたスラリと伸びた美しい脚が際立つショットとなっている。
またスペシャルゲストとして登場したYouTuberの中町綾との2ショットなども公開している。
この投稿にファンからは「圧倒的オーラ」「美しすぎて眼福」「スタイル抜群」「脚のラインが美しすぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳YouTuber「脚のラインが美しすぎる」ミニスカ×透けタイツ姿
◆とうあ、ミニスカ衣装姿披露
とうあは「Slay Days Vol.1 inTokyo YouTube5周年イベントありがとうございました」とつづり、イベント衣装姿を披露。ジャケットにゴージャスなチェーンベルトを巻き、スパンコールのミニスカート姿で、透け感のあるタイツを履いたスラリと伸びた美しい脚が際立つショットとなっている。
またスペシャルゲストとして登場したYouTuberの中町綾との2ショットなども公開している。
◆とうあの投稿が話題
この投稿にファンからは「圧倒的オーラ」「美しすぎて眼福」「スタイル抜群」「脚のラインが美しすぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】