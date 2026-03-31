3月31日は、『花様年華』の日本劇場初公開から25周年を迎える日。この度、『花様年華 4K』と、同じくウォン・カーウァイ監督、トニー・レオンとマギー・チャン出演という面々で作られた未公開の短編『花様年華2001』を同時上映する【花様年華25周年特別版】が、5月1日（金）より公開されることが決定した。第53回カンヌ国際映画祭にてトニー・レオンが主演男優賞を獲得し、ウォン・カーウァイ監督の代表作となった『花様年華』（