日本ロレアルのメイクアップブランド「MAYBELLINE NEW YORK（メイベリン ニューヨーク）」が4月14日から、ロッテ「コアラのマーチ」とコラボレーションを実施。いちご味の「コアラのマーチ」とコラボしたコアラ顔メイクを提案する。【画像】「コアラのマーチくん」メイク後のビジュアル（4種）同社は「SNSでは自分の顔立ちを『ネコ顔』『イヌ顔』『ウサギ顔』などの動物タイプに分類し、それぞれの特徴を活かしたメイクを楽し