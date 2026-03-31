メイベリン、ロッテ「コアラのマーチ」とコラボ マーチくんの“メイクビジュアル”4種を公開
日本ロレアルのメイクアップブランド「MAYBELLINE NEW YORK（メイベリン ニューヨーク）」が4月14日から、ロッテ「コアラのマーチ」とコラボレーションを実施。いちご味の「コアラのマーチ」とコラボしたコアラ顔メイクを提案する。
【画像】「コアラのマーチくん」メイク後のビジュアル（4種）
同社は「SNSでは自分の顔立ちを『ネコ顔』『イヌ顔』『ウサギ顔』などの動物タイプに分類し、それぞれの特徴を活かしたメイクを楽しむ『動物顔メイク』が大きなトレンドとなっています」と説明。そこで「愛くるしい表情で人々を魅了する『コアラ顔』」を提案。イチゴ味の「コアラのマーチ」のキュートな世界観をもとに、簡単にトレンドの「コアラ顔」になれるメイクアップを提案する。
「メイベリン ニューヨーク」×「コアラのマーチ」のメイクを店頭や公式ホームページで公開。対象期間中に対象商品を購入すると、「コアラのマーチ」とコラボレーションしたオリジナルミラーをプレゼントする（数量限定）。
【画像】「コアラのマーチくん」メイク後のビジュアル（4種）
同社は「SNSでは自分の顔立ちを『ネコ顔』『イヌ顔』『ウサギ顔』などの動物タイプに分類し、それぞれの特徴を活かしたメイクを楽しむ『動物顔メイク』が大きなトレンドとなっています」と説明。そこで「愛くるしい表情で人々を魅了する『コアラ顔』」を提案。イチゴ味の「コアラのマーチ」のキュートな世界観をもとに、簡単にトレンドの「コアラ顔」になれるメイクアップを提案する。
「メイベリン ニューヨーク」×「コアラのマーチ」のメイクを店頭や公式ホームページで公開。対象期間中に対象商品を購入すると、「コアラのマーチ」とコラボレーションしたオリジナルミラーをプレゼントする（数量限定）。