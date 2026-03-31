バンダイから4月25日、平成を代表するサンエックスのキャラクターたちがフロッキーフィギュアになって登場。クローズドパッケージ仕様で、どれが出るかは開けてからのお楽しみ!!❤️ 4月25日発売 ❤️. ぷちぷちサイズのフィギュアとケースがセットになった『ぷちぷちメモリーズ』シリーズが新登場✨プロフ帳型のケースにフロッキーフィギュア2体がセット!. 平成を代表するサンエックスのキャラクタ