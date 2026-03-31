開幕シリーズにドジャースタジアムで販売された限定版の大谷翔平記念カップが話題になっている。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じている。現ナ・リーグMVPのユニフォームを模したデザインでプラスティック製だが、表面には質感も施されている。ダイヤモンドバックスとの26日の開幕戦では、スタンドで74.99ドル（1万1980円）で販売され、その価格には「購入当日のソーダ飲み放題」が含まれていた。この価格はす