X(旧Twitter)で外国語のポストが自動的に日本語へ翻訳されるようになりました。ポスト上のボタンから原文に切り替えることも可能。自動翻訳を無効化する手順もまとめておきます。Grok automatically translating and recommending 𝕏 posts from other languages is starting to work— Elon Musk (@elonmusk) March 29, 2026Xにはこれまでも1クリックで和訳できる翻訳機能が搭載されていましたが、2026年3月30日から