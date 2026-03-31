元BE:FIRSTの三山凌輝が、3月31日発売のファッション雑誌『Rudo 2026SS』で、独立後初となる表紙を飾る。【写真】『Rudo 2026SS』のページに登場した三山凌輝三山は2026年にソロアーティストとして独立。グループ活動を経て、歌手や俳優として新たなステージに踏み出し、表現の幅を広げている。今回の『Rudo』春夏号では、ハイストリートブランド「リサウンドクロージング」をまとったモデルカットを披露。ファッションシー