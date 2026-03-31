「いよいよ保育園入園!」と期待が高まる一方で、「すぐ体調を崩すって本当?」「仕事に影響しない?」と不安を感じている人も多いのではないでしょうか。いわゆる“保育園の洗礼”とは、入園後に子どもが頻繁に体調を崩すこと。熱や咳、鼻水などが続き、生活が一変するケースも少なくありません。今回の記事では、愛晋会中江病院の中路幸之助先生に「なぜ保育園に通うと体調を崩しやすくなるのか?」「子どもの免疫はどう育つのか?」