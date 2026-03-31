堺雅人が主演を務める日曜劇場『VIVANT』続編（TBS系／毎週日曜21時）が、7月から2クール連続で放送されることが決定。あわせて、新章開幕を告げるムービー「VIVANT NEXT TO YOU」が公開され、前作が無料動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」で期間限定で配信されることが発表された。【動画】『VIVANT』続編7月スタート発表記念ムービー「VIVANT NEXT TO YOU」物語は、前作のラストシーン――主人公・乃木憂助（堺雅人）の前