長崎県の平田研知事は30日の定例記者会見で、4〜5月に米ニューヨークで開かれる核拡散防止条約（NPT）再検討会議への参加を見送ると表明した。就任間もない時期の長期海外出張は「業務上の支障が大きい」と説明。馬場裕子副知事が代理で出席するという。県によると、出席すれば、移動を含め8日間の海外出張となる。知事は「就任直後であり『肉付け予算』の議論もしなければいけない」と強調。県議会の6月定例会で提案予定の補