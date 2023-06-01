記事ポイント英国発「Creative Nature」が日本に初上陸主要14アレルゲン不使用ながら英国食品賞受賞の本格的な風味スナック・ベーキングミックス・スナックバーの3ラインを展開 英国発のアレルゲンフリーブランド「Creative Nature（クリエイティブネイチャー）」が日本に上陸！主要14アレルゲンを使用しないにもかかわらず、Great Taste Awardsをはじめ英国の食品賞で高い評価を得た本格的な風味が特徴です。スナック・ベー